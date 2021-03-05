В Архангельской области отказались судить протестующих снеговиков

https://static.news.ru/photo/795c47c8-7db9-11eb-aac8-96000091f725_660.jpg Фото: Холмогорский район/vk.com

Под Архангельском полиция прекратила проверку из-за снеговиков с протестными плакатами, которых слепили возле одного из домов в деревне Зачачье в Холмогорском районе. Об этом заявила Елена Калинина, рядом с домом которой собрался своеобразный «митинг».

Правоохранители пришли домой к Калининой из-за снеговиков, к которым были прикреплены картонные плакаты с надписями «Вова, между нами всё кончено», «Это наша страна», «Долой царя». Плакаты забрали на экспертизу, но позже в полиции заявили, что проверка по этому поводу прекращена.

Калинина в свою очередь отметила, что перед ней никто из правоохранителей за доставленное беспокойство так никто и не извинился, и не исключила, что снежные активисты соберутся на новую акцию протеста.

Может, при плюсовых температурах подновлю этих. Они ещё живы, — сказала Калинина изданию «Подъём».

Как сообщал NEWS.ru, в начале января снеговик с усами стал поводом для обвинения в несанкционированном пикете жителя Гомельской области Белоруссии. Мужчина попытался заявить, что протокол нужно составлять на снеговика, ведь это он стоял, но в милиции отказались отнестись к ситуации с юмором.