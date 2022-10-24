В Архангельске суд взыскал более 750 тысяч рублей с оппозиционеров Суд Архангельска взыскал свыше 750 тысяч рублей за работу силовиков на протестах

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Управление МВД по Архангельску решило взыскать с местных оппозиционеров свыше 750 тысяч рублей за то, что силовики работали сверхурочно на прошлогодних протестах сторонников оппозиционера Алексея Навального в январе. Октябрьский районный суд удовлетворил иск полиции и взыскал сумму с организаторов акций, сообщает Telegram-канал Sota.

Октябрьский районный суд Архангельска удовлетворил иск МВД о взыскании с активистов более 750 тысяч рублей за «переработку» полицейских на митингах в поддержку Навального в 2021 году, — говорится в сообщении.

Из иска исключили ответчика Кирилла Голубчика, он в день митинга находился в другом городе.

Адвокат Леонид Крикун заявил, что иск к активистам является «формой преследования», а его цель — отвратить граждан от общественной дискуссии.

В январе 2021 года в России проходили несанкционированные акции в поддержку арестованного Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы заменил оппозиционеру условный срок на реальный по обвинению в многократных нарушениях испытательного срока по делу «Ив Роше». 22 марта Лефортовский суд Москвы вынес приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Оппозиционера признали виновным по обоим пунктам и приговорили к девяти годам колонии строгого режима, штрафу в размере 1,2 млн рублей, а также к 1,5 года ограничения свободы.