В Архангельске произошел крупный пожар МЧС ликвидирует пожар в Архангельске на площади 1800 квадратных метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупный пожар произошел в производственном здании в Архангельске, сообщает пресс-служба МЧС. Площадь распространения огня составила 1800 квадратных метров. О причинах возгорания не сообщается.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. К ликвидации пожара привлечены 37 спасателей и 10 единиц специальной техники.

Ранее в городе Котельниково под Волгоградом взрыв бытового газа унес жизнь одного человека. Еще двое жильцов пострадали, в том числе ребенок. После взрыва газа огонь охватил две квартиры. Для ликвидации пожара были направлены 47 специалистов и 24 единицы техники.

Также сообщалось, что в башкирском городе Салавате загорелся автобус, в котором находились 50 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал. Прибывшие на место ЧП пожарные потушили огонь, в тушении были задействованы 20 человек и шесть единиц техники.

Кроме того, стало известно, что огонь охватил завод специализированных автомобилей на Открытом шоссе на востоке Москвы. В оперативных службах возгоранию присвоили третий номер сложности. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров, к тушению привлекли более 150 человек и 50 единиц техники. Очевидец опубликовал видео с места событий: на кадрах видно, как к загоревшемуся заводу подъезжали колонны техники. Практически на километр в небо поднялся плотный черный столб дыма.