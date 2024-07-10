В Архангельске мужчина снял девушку в порно и напоил до смерти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В Архангельске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве 23-летней девушки, передает пресс-служба управления Следственного комитета региона.10 октября 2023 года мужчина снял со знакомой порнографическое видео, после чего заставил выпить 600 мл водки и надругался над девушкой. В результате после изнасилования девушка скончалась от острого отравления.

[Обвиняемый] снял видеоизображение порнографического характера с участием 23-летней знакомой и отправил видео через один из мессенджеров своим друзьям. Затем, высказывая угрозы потерпевшей, потребовал ее за короткий промежуток времени выпить не менее 600 мл водки. <...> [После] обвиняемый совершил в отношении нее действия сексуального характера, — рассказали в СКР.

Мужчине инкриминируют п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное изготовление и оборот порнографических материалов, совершенный с использованием сети Интернет), ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей) и ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее сообщалось, что в городе Кусе Челябинской области 69-летний мужчина изнасиловал 90-летнюю тещу. Женщина страдала от деменции и не могла передвигаться самостоятельно. Дочь запирала ее в отдельной комнате на замок.