В Архангельске ликвидировали крупный пожар МЧС России: в Архангельске ликвидировали крупный пожар в производственном здании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Архангельске огнеборцы ликвидировали пожар площадью 1,8 тыс. кв. м в производственном здании, сообщает пресс-служба МЧС России. Отмечается, что пострадавших нет.

В Архангельской области сотрудники ликвидировали пожар. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

В региональном ГУ МЧС уточнили, что на месте происшествия сейчас продолжаются работы по проливке и разбору конструкций. Ранее там рассказали, что к тушению пожара привлекались 37 специалистов и десять единиц техники МЧС России. В пресс-службе МЧС ранее рассказали, что пожар в Архангельске возник на складе пиломатериалов. Его локализовали в 00:09 мск 6 декабря.

Telegram-канал Mash ранее сообщал, что пожар в многоэтажном доме на Библиотечной улице в центре Москвы, унесший жизни двоих детей, мог произойти из-за гирлянды китайского производства. По его данным, изделие спровоцировало короткое замыкание. Как пишет Mash, гирлянда в результате короткого замыкания заискрилась, после чего огонь перекинулся на штору. Это и стало причиной возникновения крупного пожара в квартире с маленькими детьми. Пресс-служба МЧС сообщала, что сотрудники ведомства спасли четырех человек, включая двух детей, однако спасенные дети скончались по дороге в больницу.