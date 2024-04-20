В Ангарске водитель сбил мужчину с ребенком и сам вызвал полицию В Ангарске водитель из-за слепящего солнца сбил мужчину с годовалым ребенком

Фото: t.me/mvd_38

Около 18:00 19 апреля в дежурную часть Ангарска позвонил водитель автомобиля и сообщил, что сбил мужчину с ребенком на переходе в районе пересечения Ленинградского проспекта и улицы Социалистической, сообщило в Telegram-канале региональное МВД. Владелец машины объяснил, что из-за слепящего солнца не заметил пешеходов.

Сотрудники ГИБДД установили, что 57-летний автолюбитель, управляя компактвэном Honda Freed, двигался по регулируемому перекрестку. Он поворачивал налево по разрешающему сигналу светофора и не предоставил преимущество в движении пешеходу. Сейчас полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

В момент перехода проезжей части мужчина нес на руках годовалого ребенка, который в результате наезда получил травмы. Со слов водителя, он не заметил пешеходов из-за слепящего солнца, — говорится в публикации ведомства.

Момент ДТП с 10-летним ребенком на электросамокате, которое случилось на севере Петербурга 14 апреля, попал на видео. На кадрах, видно, как мальчик едет на большой скорости по тротуару. Водитель сбил школьника, не успев затормозить.

Мальчик, которого 3 апреля сбило такси в Краснодаре, получил множественные травмы, рассказала очевидица происшествия Дарья Бекетова. По ее словам, ребенок после аварии был в сознании и мог сидеть. При этом женщина подчеркнула, что сам момент ДТП она не видела, однако заметила, как приехала скорая помощь, погрузила пострадавшего на каталку и увезла.