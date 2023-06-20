В Ангарске расстреляли президента местной федерации бокса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Ангарск Иркутской области расстреляли президента местной федерации бокса Александра Ракислова, сообщает Telegram-канал «112». По информации канала, у мужчины диагностировали огнестрельные ранения грудной клетки и обеих ног, он был госпитализирован. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По данным «112», инцидент произошел днем 20 июня в кафе Coffee Like в Ангарске. Ракислова обстрелял глава спортивной организации «Бойцовский Клуб «Ахмат» Василий Мурачев. В ответ на него с ножом набросился друг Ракислова, Оганез Туманян. Ему удалось нанести несколько колото-резаных ранений главе «Ахмата», однако после этого тот убил Туманяна выстрелом в живот.

Мурачев скрылся с места преступления, однако из-за серьезных ран был вынужден обратиться в больницу. Там же его и задержали. В машине у главы «Бойцовского клуба «Ахмат» нашли пистолет Макарова, из которого он и обстреливал своих врагов. Ранее мужчина уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью и вымогательство.

До этого в Красноярске мужчина расстрелял двух человек в упор из травматического оружия. На записи с камер видеонаблюдения видно, как прохожий завязал разговор с двумя приятелями, после чего в кадре появился еще один, с оружием. Он подошел со стороны и несколько раз выстрелил двоим мужчинам в область головы.