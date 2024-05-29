В Ангарске ищут курьера мошенников, который забрал у пенсионерки 500 млн Babr Mash: в Ангарске курьер мошенников забрал у пенсионерки 500 млн рублей

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В Ангарске курьер телефонных мошенников забрал у пенсионерки более 500 млн рублей, передает Telegram-канал Babr Mash. По его данным, мужчину уже разыскивают правоохранители.

Согласно информации канала, молодому человеку примерно 20–25 лет, его рост составляет 175–180 см. Мужчина был одет в темную кофту и брюки, на плече — сумка.

Ранее мошенники обманным путем выманили у 39-летнего жителя Читы 13 млн 200 тысяч рублей, они позвонили мужчине с неизвестного номера и представились работниками сотового оператора, а позже сотрудниками Центробанка. Злоумышленники убедили жертву, что его банковские счета хотят взломать, и предложили «безопасную схему» по сохранению денег.

Пресс-служба Тинькофф банка сообщила, что телефонные мошенники начали применять новый «гибридный» сценарий обмана россиян с участием псевдосотрудников операторов связи, правоохранительных органов или «Госуслуг». Многоэтапная схема заключается в том, что аферисты раскрывают себя сами, однако при последующих звонках от сообщников им удается обмануть жертв. Число атак по такому сценарию увеличилось в 3,5 раза с начала 2024 года.