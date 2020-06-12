В Анапе полицейские застрелили подозреваемого в разбойном нападении

https://static.news.ru/photo/ed7d41de-ad8f-11ea-b7b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейские застрелили мужчину, подозреваемого в попытке разбойного нападения в Анапе. Он был вооружён ножом и пытался напасть на сотрудников УМВД.

11 июня в посёлке Сукко налёту подвергся офис одного из финансовых учреждений. Попытка похищения не удалась, нападавший скрылся. Полицейские смогли установить его личность: это был житель Иркутской области без криминального прошлого.

13 июня во время патрулирования посёлка стражи порядка заметили разыскиваемого. При задержании он сначала попытался скрыться, а затем — напасть на полицейских. Требованию бросить оружие он не подчинился. В итоге сотрудники применили табельный пистолет. Совершив предупредительные выстрелы в воздух, они, как сообщают в Управлении МВД по Краснодарскому краю, были вынуждены выстрелить в него.

Подозреваемый скончался в больнице от полученных ранений. При себе у него нашли нож и, предположительно, пистолет Макарова. Собранные по данному факту материалы отправлены в следственные органы.

Ранее NEWS.ru писал о жителе Екатеринбурга, который в состоянии алкогольного опьянения ночью изрубил топором дверь соседки. На приехавших полицейских он набросился с ножом, в итоге они применили табельное оружие и прострелили ему ногу.