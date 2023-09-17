В Анапе горят 2 тысячи квадратных метров сухой травы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Анапе горят 2 тысячи квадратных метров сухой травы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС на Кубани, передает РИА Новости. Пожарным удалось локализовать пожар.

Возгорание началось в воскресенье днем в садоводческом товариществе «Мечта» в Анапе. На тот момент площадь пожара составляла 800 квадратных метров.

В ликвидации огня принимают участие 65 человек личного состава и 19 единиц техники.

Ранее здание национального исследовательского университета загорелось в Москве. В одном из кабинетов на третьем этаже наблюдалось задымление. Внутри находились люди.

Здание, где произошло возгорание, расположено на Красноказарменной улице. Там находится Московский энергетический институт. Огонь вспыхнул в вентиляционном коробе, открытое горение оперативно ликвидировали. Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.

Также в Москве загорелась лаборатория с химикатами на территории завода «Салют», где производят корабельные радары. До этого возгорание произошло в здании Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии на улице Академика Опарина.