В Анапе беспилотник спас утопающего

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В Анапе беспилотный летательный аппарат помог спасти утопающего мужчину. Пострадавшему была оказана необходимая помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщается в Telegram-канале мэрии города-курорта.

Инцидент произошел 15 августа на Центральном пляже. Мужчина, находившийся далеко за пределами разрешенной зоны купания и подававший сигналы о помощи, был замечен системой мониторинга. Дежурный направил к тонущему беспилотник. Аппарат сбросил мужчине спасжилет и оставался поблизости до прибытия спасателей в качестве ориентира.

Пострадавшему была оказана вся необходимая помощь. Причиной инцидента стала судорога конечностей.

Ранее сообщалось, что похожий случай произошел в Испании. В городе Сангуто пять человек едва не утонули в реке. До прибытия спасателей им помог продержаться на поверхности жилет, доставленный дроном.