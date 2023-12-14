Житель Амурской области объяснил наличие золотых слитков находкой у дороги Baza: у жителя Зеи Амурской области нашли 10 золотых слитков на 24 млн рублей

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

У жителя Зеи Амурской области обнаружили 10 золотых слитков на 24 млн рублей, сообщает Telegram-канал Baza. Мужчину задержали, следователи проводят проверку.

В конце ноября у задержанного проводили обыск, тогда следователи обратили внимание на золотые слитки. Мужчина заявил, что нашел их на обочине около трассы Зея — Тыгда. В начале декабря против него возбудили уголовное дело по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов».

Ранее гражданка КНР попыталась вывезти из России слитки золота и серебра, вшитые в нижнее белье. Стоимость драгоценных предметов оценивается в 2,2 млн рублей. Женщину арестовали в Благовещенске, против нее возбудили уголовное дело по статье «Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов». За попытку нелегального вывоза слитков китаянке грозит до пяти лет тюрьмы.

До этого гражданка Китая попыталась вывезти из России через пункт пропуска в Забайкальске похожий на нефрит минерал. Вес камня составлял 5,6 кг. Женщина завернула природный минерал в полотенце и примотала к телу скотчем. Перед началом контроля таможенники заметили, что китаянка нервничала, а ее куртка неестественно топорщилась.