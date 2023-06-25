В Амурской области ребенок умер, коснувшись лестницы Восьмилетнего мальчика убило током на даче в Амурской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В селе Поярково Амурской области восьмилетний мальчик умер от удара током, когда дотронулся до лестницы на даче, сообщает Telegram-канал SHOT. На участке рабочие проводили электричество к частному дому, и один из оголенных проводов коснулся металлической лестницы.

Ребенок упал без сознания и вскоре умер. Следователи работают с электриками, проводившими электричество. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

25 июня сообщалось, что при пожаре в недостроенном доме в селе Нартан в Кабардино-Балкарии погибли двое детей. Возгорание было локализовано спустя 28 минут с момента поступления сигнала, однако детей спасти не удалось. Общая площадь пожара составила около 200 кв. м.

Ранее в Омске школьника убило током во время починки домашнего компьютера. 16-летний подросток пытался самостоятельно провести ремонт и не отключил прибор от сети.