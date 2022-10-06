В Алтайском крае завершился первый этап мобилизации

Фото: МО РФ

В Алтайском крае завершился первый этап призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, заявил губернатор региона Виктор Томенко. По его словам, задачи Минобороны по набору военнослужащих были выполнены в полном объеме. При этом он не стал называть число мобилизованных, передает ТАСС.

Президент объявил о частичной мобилизации. Безусловно, все регионы, в том числе Алтайский край, включились в выполнение этой задачи. <...> Задачи, которые Минобороны, органами управления Вооруженными силами Российской Федерации были поставлены перед Алтайским краем по проведению первого этапа по частичной мобилизации, выполнены в полном объеме, — поделился Томенко.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующие мероприятия начались в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта спецоперации. Мобилизация необходима для контроля линии соприкосновения протяженностью в одну тысячу километров и подконтрольных ВС РФ территорий Украины. В общей сложности планируется призвать 300 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что частичная мобилизация завершилась более чем в десяти регионах России. В их числе Архангельская, Брянская, Ивановская, Калининградская области, Забайкальский и Пермский края, Бурятия, Хакасия, Тува, Крым и другие субъекты.