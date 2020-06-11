В Алтайском крае умер ещё один заразившийся коронавирусом врач

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Предприятия торговли и сферы услуг, а также торговые центры в Московской области возобновят работу с 25 июня без ограничений.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на постановление губернатора региона Андрея Ворoбьёва, в Подмосковье будет ослаблен ряд ограничений. Возобновляется торговля и сфера услуг без ограничений по площади и без требования отдельного...