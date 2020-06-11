В Алтайском крае умер ещё один заразившийся коронавирусом врач

Ещё один медик, главный врач барнаульской больницы «РЖД-Медицина» Александр Зальцман, заразившийся коронавирусом, умер в Алтайском крае.
Об этом сообщили в региональном минздраве.
У медика был обнаружен коронавирус. На протяжении нескольких дней он проходил лечение в госпитале Городской больницы №5. Причиной смерти стало тяжёлое течение коронавирусной инфекции, — отметили в ведомстве.
Зальцман является заслуженным врачом РФ, кандидатом медицинских наук, врачом высшей квалификационной категории, почётным железнодорожником.
Как ранее писал NEWS.ru, губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о снятии некоторых ограничений, введённых из-за коронавируса. Политик подписал указ о первом этапе выхода из самоизоляции.
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