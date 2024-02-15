В Алтайском крае у школьников возникли проблемы из-за снежной фигуры Baza: на подростков возбудили дело из-за снежного фаллоса возле мемориала славы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Алтайском крае на подростков завели уголовное дело о реабилитации нацизма, сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что школьники слепили из снега фаллос на аллее мемориала славы погибшим в Великую Отечественную войну.

Инцидент произошел на аллее в селе Староалейском 10 февраля. Подростки сделали несколько фото снежной скульптуры и отправили их по разным чатам, а после удалили сообщения. Противоправные действия совершили 16-летний десятиклассник и 14-летний восьмиклассник.

Ранее суд в Волгограде заключил под стражу до 9 марта жительницу Самары, опубликовавшую в своих соцсетях видеоролик, где она «потрогала» грудь монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане. Девушку обвиняют по статье о реабилитации нацизма.

До этого активист из Башкирии Расул Ахияретдинов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением переделать памятник. По его мнению, у статуи вызывающе торчат соски, что провоцирует некоторых блогеров «потрогать» их на фото и видео.

В ответ на это первый зампред комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко заявила, что подобные предложения исходит от «не сильно умного человека». По ее словам, если автор инициативы видит в «Родине-матери» в первую очередь грудь, а не меч, это характеризует его определенным образом.