В Алтайском крае у магазина нашли похожий на взрывчатку предмет Продавщица нашла похожий на СВУ предмет рядом с магазином в Алтайском крае

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудница круглосуточного магазина в городе Новоалтайске обнаружила похожий на самодельную взрывчатку предмет, он находился рядом со зданием, сообщает Telegram-канал SHOT. Женщина незамедлительно обратилась в правоохранительные службы и сообщила о находке.

Прибывшие на место саперы исследовали предмет — перед ними находился корпус от петарды с батарейкой, зажигалкой и проводами, перемотанные скотчем. Подозрительное устройство отправили на экспертизу, полицейские устанавливают личность того, кто мог положить самоделку у магазина.

Ранее в Ярославле местный житель признался, что проник на территорию местной железнодорожной подстанции и пытался ее уничтожить, заложив там СВУ. Взрывное устройство вовремя обнаружили, его обезвредили при помощи подрыва в специальном контейнере. Подозреваемому, 23-летнему молодому человеку, грозит до 20 лет лишения свободы.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что самодельное взрывное устройство нашли и обезвредили на территории Всеволожского завода алюминиевых сплавов в Санкт-Петербурге. По данным канала, оно содержало почти два килограмма мощной взрывчатки. Как сообщил канал, местность, где обнаружили СВУ, не попадает в обзор камер видеонаблюдения и полиция выясняет, кто пронес пакет на территорию.