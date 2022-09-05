В Алтайском крае в ДТП разбились насмерть четверо детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пять человек, в том числе четыре ребенка, погибли в ДТП на 378-м километре трассы Р-256 в Бийском районе Алтайского края, передает РЕН ТВ. Отмечается, что столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

Погибли пятеро. Среди них — четыре ребенка, — говорится в сообщении.

Кроме того, известно об одном пострадавшем. Ему оказывают медицинскую помощь. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Ранее восемь человек погибли в ДТП с участием туристического микроавтобуса на юге Азербайджана. По предварительным данным, еще 10 человек пострадали. На место ДТП были привлечены бригады скорой медицинской помощи Лерикской, Лянкяранской и Масаллинской районных центральных больниц.

До этого сообщалось, что на Кубани произошло ДТП, в котором погибли новорожденный младенец и его отец. Еще по меньшей мере три человека пострадали. Авария произошла на трассе Славянск-на-Кубани — Ачуево. В автомобиль ВАЗ-2109 с возвращавшейся из роддома семьей врезалась Lada Priora, водитель которой выехал на встречную полосу. Водитель «девятки» и его новорожденный сын скончались на месте происшествия. Его супруга и шестилетняя дочь госпитализированы.