В Алтайском крае перевернулся автобус, пять человек пострадали

Фото: Прокуратура Алтайского края

Автобус под Панкрушихой

В Алтайском крае на 74-м км автодороги К-08 перевернулся пассажирский автобус, на борту которого находились 52 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В результате аварии пострадали пять человек, один из них несовершеннолетний. По факту произошедшего ведется проверка.

Пять человек пострадали, в том числе один ребенок, — поделился собеседник агентства.

Как объяснили в пресс-службе управления МВД по Алтайскому краю, инцидент произошел 9 января в 05:00 (01:00 по московскому времени) с автобусом, следовавшим из Казахстана в Новосибирск. Водитель транспортного средства не справился с управлением, из-за чего автобус с людьми перевернулся. Согласно опубликованным МВД данным, в результате аварии пострадала девушка 2004 года рождения, ей госпитализация не потребовалась.

Ранее в Чувашии в ДТП с микроавтобусом Ford Transit и автомобилем Kia Rio погибла пассажирка легковушки. По данным МВД, всего в результате аварии пострадали десять человек, из которых трое дети.

До этого семь человек, в том числе пятеро детей, пострадали в результате ДТП на трассе в Пермском крае. Авария произошла в Добрянском районе недалеко от деревни Грязнуха. Всего в автомобилях находились девять человек.