В Алтайском крае несколько населенных пунктов остались без электроэнергии Населенные пункты Алтайского края остались без электричества из-за непогоды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько населенных пунктов Алтайского края остались без электроэнергии из-за непогоды, сообщает Минпромэнерго региона. Основные аварийно-восстановительные работы специалисты проводят в пригороде Барнаула и в Михайловском, Благовещенском, Петропавловском, Солонешенском, Усть-Калманском районах.

Во власти непогоды все районы. Основные работы энергетики сейчас проводят в Михайловском, Благовещенском, Петропавловском, Солонешенском, Усть-Калманском районах, в пригороде Барнаула, — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что непростые погодные условия осложняют проведение работ. Для обеспечения временного электроснабжения социально значимых объектов и населения аварийные службы готовы использовать резервные источники снабжения электроэнергией.

Ранее жители садовых некоммерческих товариществ «Москвич», «Станкоагрегат», «ВИМ», «Химик», «Строитель» и «Пластмассы», расположенных близ подмосковной деревни Верейки, обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в восстановлении электроснабжения в населенном пункте.

Жители отмечали, что единственным решением проблемы является строительство новой ЛЭП при поддержке государства. Они просили подключить СНТ к энергоснабжающим организациям, а также передать сети электроэнергии под государственный надзор.