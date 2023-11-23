В Алтайском крае мужчина выстрелил экс-возлюбленной в челюсть за «приворот» Житель Сибири сломал экс-возлюбленной челюсть выстрелом из пневмата

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Алтайского края выстрелил экс-возлюбленной в челюсть, обвинив ее в привороте и порче, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. По данным канала, правоохранительные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство лишь спустя два месяца после нападения.

Пара прожила 10 лет, но в последний год мужчина стал применять к 55-летней женщине насилие. Однажды он избил ее из ревности, а после того как она ушла, стал преследовать и обвинять в колдовстве. Два месяца назад он наведался к ней, чтобы поговорить, но вместо этого избил ее и выстрелил в лицо из пневматического пистолета.

По данным Mash Siberia, мужчина до встречи с жертвой лежал в психоневрологическом диспансере, правоохранительные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство, но мужчина остается на свободе и продолжает угрожать пострадавшей, женщина не может добиться от полиции никакой реакции — по ее словам, над ней лишь насмехаются.

Ранее сообщалось, что в Крыму местная жительница напала с ножом на двух прохожих, которые вмешались в ее ссору с мужем. Женщину задержала полиция.