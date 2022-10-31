В Алчевске сообщили о разрушении здания гостиницы из-за обстрела ВСУ Мэр Алчевска Апшев сообщил о разрушении здания гостиницы из-за обстрела ВСУ

ВС Украины обстреляли город Алчевск в Луганской Народной Республике из реактивной системы залпового огня HIMARS, разрушено здание гостиницы, сообщил мэр города Альберт Апшев. По его словам, которые приводит ТАСС, один человек считается пропавшим без вести, ведутся его поиски. Коммунальные службы приступили к расчистке территории от последствий удара.

Украинские националисты вновь нанесли удар по мирному городу Алчевску, разрушили гостиницу «Металлург». Это абсолютно гражданская инфраструктура, никаких военных объектов здесь нет, спальный район города. К сожалению, на данный момент у нас есть один пропавший без вести, — сказал Апшев.

Ранее в результате обстрела Алчевска украинскими войсками были повреждены Центр матери и ребенка и четыре многоквартирных дома. Обстрел производился из РСЗО американского производства HIMARS. В общей сложности было выпущено 12 управляемых ракет M31 GMLRS.

До этого генпрокуратура ЛНР сообщила об одном погибшем и девяти пострадавших в результате прямого попадания снаряда ВСУ в многоквартирный дом в Алчевске. Прибывшие на место следователи установили, что ранения в том числе получил несовершеннолетний.