В аэропорту Сочи оценили ситуацию с застрявшими на борту пассажирами Пресс-служба аэропорта Сочи: мы знаем о ситуации с застрявшими пассажирами

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Пресс-служба аэропорта Сочи сообщила NEWS.ru, что знает о застрявших на борту самолета пассажирах, которые направлялись в Москву. В настоящее время выясняются причины задержки рейса.

Мы знаем о ситуации с пассажирами, которая случилась из-за задержки рейса. Сейчас подробно разбираемся в ситуации, причины задержки выясняются, — говорится в сообщении.

Также пресс-служба отметила, что не может дать информацию о том, находятся ли пассажиры еще в самолете в настоящее время или нет.

Ранее стало известно, что рейс Сочи — Москва более двух часов не может осуществить вылет из аэропорта, пассажиры все это время находятся в душном салоне без кондиционера. Одна из пассажирок записала на видео происходящее в салоне самолета. Она утверждает, что некоторым людям из-за духоты становится плохо. О причинах задержки вылета ожидающим не сообщили.

Отмечается, что самолет авиакомпании «Северный ветер» должен был вылететь из Сочи в Москву в 12:25, однако время вылета перенесли на полчаса. Потом всех пассажиров запустили в самолет, где они стали ждать отправления в душном салоне без кондиционера на протяжении полутора часов. Telegram-канал SHOT уточняет, что в салоне самолета находятся порядка 250 пассажиров, среди которых певица Милена Дейнега.