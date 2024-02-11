В аэропорту Новокузнецка вспыхнул пожар В строящемся здании аэропорта Новокузнецка вспыхнул пожар на площади 300 кв. м

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Пожар вспыхнул в одном из помещений строящегося здания в аэропорту Новокузнецка в Кемеровской области, сообщили NEWS.ru в пресс-службе регионального МЧС. В настоящий момент открытое горение ликвидировано на площади 300 кв. м. Пострадавших нет. К тушению пламени привлекли 36 человек личного состава и 12 единиц техники, была проведена эвакуация.

Около 13:00 местного времени (09:00 мск) на территории строящегося здания аэропорта Новокузнецка Кемеровской области произошло локальное возгорание в одном из помещений. На данный момент открытое горение ликвидировано на площади 300 кв. м, — рассказали в пресс-службе.

Ранее крупный пожар произошел недалеко от аэропорта Адлера в Сочи. Загорелся резервуар с топливом в районе 05:15 мск. Над городом поднялся огромный столб дыма. Очевидцы сообщили, что незадолго до этого они слышали звук взрыва.

В январе пассажирский автобус загорелся недалеко от аэропорта Шереметьево в Москве. На кадрах, опубликованных каналом, было видно, как из окон стоящего на дороге транспортного средства вырываются языки пламени, валит густой дым.

До этого в Сети появились кадры с борта самолета авиакомпании Japan Airlines, который загорелся во время приземления в аэропорту Токио после того, как столкнулся с самолетом береговой охраны Японии. Салон Airbus A350 заволокло дымом, а люди начали паниковать. Из горевшего лайнера были эвакуированы более 360 пассажиров, никто не погиб и не пострадал.