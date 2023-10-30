В Дагестане рассказали, кто был на борту самолета из Тель-Авива Аэропорт Махачкалы: на подвергшемся нападению самолете были женщины и дети

Фото: AP/ТАСС

На борту самолета, прибывшего 29 октября из Тель-Авива в Махачкалу, по большей части были женщины и дети, сообщил в эфире телекомпании «Дагестан» генеральный директор махачкалинского аэропорта Саид Рамазанов. По его словам, которые приводят «Ведомости», среди пассажиров значился ребенок на аппарате искусственной вентиляции легких, которому также пришлось скрываться от толпы манифестантов.

Мужчин [на борту] было 5–10 человек из 50. Один ребенок даже был колясочный, который на искусственной вентиляции легких, тоже со всей массой вынужден был скрываться, — сказал он.

Рамазанов добавил, что жертв в ходе беспорядков удалось избежать благодаря переговорам с участием депутата Госдумы Хизри Абакарова. Он провел их прямо на месте происшествия.

Сотни жителей Махачкалы прибыли в местный аэропорт вечером 29 октября в ожидании рейса из Тель-Авива. Участники акции посчитали, что самолет авиакомпании Red Wings везет беженцев из Израиля, которые намерены поселиться в Дагестане. Махачкалинцы хотели не допустить этого в знак солидарности с жителями сектора Газа из-за операции Армии обороны Израиля против палестинского движения ХАМАС.

Ранее в МВД Дагестана сообщили, что в беспорядках в аэропорту Махачкалы приняли участие порядка 1,2 тысячи человек. В результате были задержаны 60 человек, пострадали еще примерно 20 жителей.