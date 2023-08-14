В аэропорту космодрома Восточный впервые сел самолет Роскосмос: в аэропорту космодрома Восточный впервые сел самолет Ту-134

Фото: t.me/roscosmos_gk

В аэропорту космодрома Восточный в Амурской области России впервые сел самолет, сообщает в Telegram пресс-служба Роскосмоса. В ведомстве уточнили, что этим самолетом стало судно Роскосмоса Су-134, оно совершало тестовый полет.

Аэропорт космодрома Восточный принял первый самолет. Самолет Ту-134 приземлился в аэропорту Восточного для проверки технической готовности его взлетно-посадочной полосы. Самолет пилотировал опытный экипаж ЦПК во главе с командиром объединенного авиационного отряда Вадимом Юндерсом, — говорится в сообщении Роскосмоса.

В госкорпорации подчеркнули, что экипаж судна отработал упражнение по подготовке к заходу и выполнению посадки на аэродроме с ограниченным использованием радиотехнических средств. Спустя непродолжительное время самолет улетел обратно в Благовещенск.

Ранее российская ракета «Союз 2.1б» стартовала с космодрома Восточный со станцией «Луна-25». Разгонный блок «Фрегат» должен отсоединиться от третьей ступени ракеты через девять минут после старта. В пути станция будет находиться почти пять суток. Предполагается, что посадка на Южном полюсе Луны состоится 21 августа.