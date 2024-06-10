В аэропорту Казани введены временные ограничения на полеты Аэропорт Казани перестал принимать и отправлять воздушные суда

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Утром 10 июня аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет самолеты, сообщил в Telegram пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его словам, ограничения введены с 08:02 по московскому времени.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 10 июня на работу аэропорта Казани (код ICAO: UWKD) введены временные ограничения, — говорится в сообщении.

По словам Кореняко, сотрудниками аэропорта, в том числе авиадиспетчерами, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на работу аэропорта Казани также вводились в понедельник, 3 июня. Они были сняты в тот же день в 13:00 мск. В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли семь самолетов. По словам Кореняко, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, аналогичные меры принимались и 31 мая. Тогда же была ограничена работа аэропорта Нижнекамска.

До этого в пресс-службе казанского аэропорта сообщали, что самолеты, направляющиеся в город, перенаправили на запасные аэродромы. Рейсы принимали в Ульяновске, Самаре, Чебоксарах, Уфе и московском Внуково.