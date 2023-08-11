В аэропорту Калуги отменили ограничения на полеты

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Режим «Ковер», введенный ранее в международном аэропорту «Калуга», был снят, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани. Работа аэропорта продолжается в штатном режиме, уточнил он.

Режим «Ковер», ограничивающий полеты гражданских самолетов в Калужской области, уже снят, — сообщил собеседник агентства.

Один из самолетов, летевших из Сочи, вынужденно приземлился в столичном аэропорту Домодедово, добавил источник. Из-за этого рейса по ряду направлений могут быть задержки. Вылеты, не связанные с ним, будут выполняться по расписанию.

Ранее ограничения на полеты также были сняты в московском аэропорту Внуково. Аэровокзальный комплекс продолжает свою работу в штатном режиме, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Как сообщал Telegram-канал SHOT, причиной введения плана «Ковер» стал неизвестный объект, пролетавший в небе над Можайском. По информации канала, его засекли радары из-за маленькой скорости и высоты. При этом какой-либо опознавательной метки на объекте не было.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил попытку пролета беспилотника над городом. По его словам, дрон был нейтрализован расчетами противовоздушной обороны. В результате никто не пострадал.