В аэропорту «Гагарин» в Саратове ответили на вопрос о закрытии неба В аэропорту «Гагарин» опровергли информацию о закрытии неба над Саратовом

Фото: Роман Пятаков/РИА Новости

Пресс-служба саратовского аэропорта «Гагарин» в беседе с NEWS.ru опровергла информацию о закрытии воздушного пространства над городом. По словам собеседника, аэропорт продолжает работать в прежнем режиме. Он отметил, что были задержки двух рейсов, однако это не связано с закрытием неба.

Аэропорт работает без ограничений на прилет и отправку воздушных судов. Были задержки двух рейсов S7 и «Победы», в остальном все в штатном режиме, — рассказали в пресс-службе «Гагарина».

Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что пассажирам самолета Москва -- Пенза объявили о переносе рейса на неопределенный срок. Как сообщает канал, командир экипажа якобы сказал, что воздушное пространство Саратова и Пензы закрыто.

29 декабря Telegram-канал Mash сообщил о взрывах в городе Энгельсе. По словам очевидцев, взрывы раздавались около военного аэродрома. Как сообщил позднее Бусаргин, в городе сработали системы ПВО из-за «неопознанного объекта». По его словам, он был уничтожен.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что трое российских военных погибли из-за падения обломков украинского БПЛА на аэродроме в Энгельсе в Саратовской области. Инцидент произошел в ночь на 26 декабря, около 01:35 по московскому времени. По имеющимся данным, беспилотник был сбит на малой высоте, авиационная техника не повреждена. Позднее в социальных сетях появилась информация, что вечером в понедельник в городе зазвучали сигналы воздушной тревоги. Бусаргин заверил, что семьям военнослужащих, погибших в результате инцидента, будет оказана необходимая помощь.