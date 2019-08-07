Фото: Игорь Иванко/АГН "Москва"

Специалисты досматривают один из самолётов, находящийся в аэропорту Кольцово. Проверка инициирована сообщением, поступившим по электронной почте, о якобы заложенном там взрывном устройстве.

В аэропорту проводятся мероприятия в связи с поступившим сообщением об угрозе, — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта.

Пассажиров из здания воздушной гавани эвакуировать не стали.

Как писал News.ru, сообщения о минировании поступили в мае практически во все православные религиозные сооружения Екатеринбурга. Тревожные сигналы передавались посредством рассылки писем.

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