В аэропорт Пулково поступило сообщение об угрозе безопасности

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В аэропорт Пулково поступило сообщение об угрозе безопасности, передает «Фонтанка». На объекте проводились оперативные мероприятия. Главный выход аэропорта оказался перекрыт.

Очевидец сообщил изданию, что на выходе стоят сотрудники правоохранительных органов, часть территории огорожена сигнальной лентой. В аэропорту заметили кинолога с собакой. В пресс-службе воздушной гавани рассказали, что сообщение об угрозе безопасности поступило от пассажира.

Проводятся оперативные мероприятия. Временно изменена логистика передвижения пассажиров. Аэропорт работает штатно, — рассказали в Пулково.

Информация не подтвердилась. В настоящее время аэропорт вернулся к прежней логистике передвижения пассажиров.

Днем ранее в управляющей компании Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» сообщили, что два самолета, следовавшие в Петербург, были вынуждены направиться на запасные аэродромы. Такое решение воздушная гавань приняла из-за метели.

До этого летевший из узбекского Карши в Москву самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге. На борту сработал датчик неисправности гидросистемы. Никто из пассажиров в результате инцидента не пострадал.