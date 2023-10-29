В аэропорт к протестующим прибыл министр по национальной политике Дагестана

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Энрик Муслимов

Министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов прибыл в аэропорт в Махачкале, где находится разгневанная группа местных жителей. Судя по видео, опубликованному в Telegram-канале «МИГ Россия», главу республиканского министерства никто не слушает, толпа кричит на него. По данным Telegram-канала Baza, вместе с Муслимовым на место прибыл министр по делам молодежи Камил Саидов.

Позже, по данным канала, в аэропорт Махачкалы прибыл спецназ. В этот же момент некоторые протестующие проникли к посадочной полосе и пытаются проникнуть в самолеты прямо через окно, залезая на крылья.

Над аэропортом продолжают летать самолеты из Москвы и Нижневартовска, которые не рискуют приземляться.

До этого на место прибыли сотрудники Росгвардии. Местные власти призывали потенциальных участников несанкционированной акции не поддаваться на провокации. Вместе с этим власти региона призвали местных жителей не распространять информацию, которая не имеет официального подтверждения.

29 октября проходили коллективные молитвы за жителей Палестины, страдающих в условиях вооруженного конфликта. Муфтият Дагестана сообщал о мероприятиях, прошедших в Каспийске, Дербенте и Буйнакске.