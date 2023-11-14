В администрации Ставрополя высказались про «отвратительную рожу» В мэрии Ставрополя назвали сбоем появление комментария про «отвратительную рожу»

Фото: duma.gov.ru

Администрация Ставрополя назвала техническим сбоем и человеческим фактором появление в Сети комментария со словами про «отвратительную рожу» в подписи к фотографии с участниками совещания в мэрии, пишет портал «Подъем». Местные чиновники заверяют, что будут разбираться в случившемся.

Произошел сбой. Фотография и текст случайно попали в канал. Они были удалены в течение 30 секунд. Тем не менее успели заскринить. Это не одно сообщение. Оно не имеет никакого отношения к деятельности администрации. Это просто сбой. Мы в первый раз столкнулись с таким. Человеческий фактор, — приводит издание ответ администрации.

В мэрии также отметили, что понимают возникший в соцсетях ажиотаж после такого комментария к снимку. Однако там обратили внимание, что «когда какая-то часть сообщений вырвана из контекста, всегда удобно поговорить, тем более, когда дело касается власти».

Ранее в поле зрения СМИ попал депутат Законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов, который отравился мухоморами. Он сообщил, что хотел побаловать себя грибами после голодания, однако в итоге оказался в реанимации НИИ им. Склифосовского. Позднее он оскорбительно отозвался о журналистах, которые поинтересовались его самочувствием. Терехову пришлось объяснить, что его слова относились не ко всем представителям профессии.