Власти Свердловской области сообщили о гибели военного в СВО

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В администрации городского округа Заречный Свердловской области сообщили о гибели уроженца региона в зоне проведения специальной военной операции. На странице местной администрации в соцсети «ВКонтакте» отмечается, что мужчина из деревни Курманка погиб под Херсоном. Ему было 33 года. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Младший сержант Игорь В. погиб под Херсоном в населенном пункте Дудчаны в ходе спецоперации. Мужчине было 33 года, — говорится в сообщении администрации Заречного.

По данным региональных властей, церемония прощания состоится 22 ноября в центре досуга «Романтик» в деревне Курманка. Администрация городского округа выразила искренние соболезнования семье погибшего младшего сержанта.

Ранее СМИ со ссылкой на администрацию Янаульского района сообщали, что в ходе спецоперации на Украине погиб 21-летний рядовой Константин Ш. По информации журналистов, он проходил срочную военную службу в Белгородской области, а позже подписал контракт. Как указала пресса, с февраля по май этого года он находился на территории ДНР и ЛНР. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.