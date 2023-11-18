В Ачинске школьника зарубили топором и выбросили в реку

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В Ачинске после двухдневной поисковой операции обнаружили труп 12-летнего школьника, сообщает прокуратура Красноярского края. Тело ребенка со следами от ударов топора нашли в реке Мазулька.

Отмечается, что в доме у друга, куда после школы ушел мальчик, обнаружены следы крови. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Отмечается, что семья погибшего школьника не состоит на профилактическом учете.

По данным следствия, 16 ноября подросток не вернулся из школы домой. Его мать самостоятельно осуществляла поиски, а ночью следующего дня обратилась в правоохранительные органы.

Ранее Telegram-канал Baza писал, что в Красноярском крае 19-летний юноша жестоко избил своего 10-летнего брата. По данным канала, причиной нападения стала ревность к родителям. На допросе парень признался, что возненавидел брата, так как после его появления в семье отец с матерью перестали уделять ему внимание.

Врачи обнаружили у ребенка травмы головы, в частности ушиб головного мозга и перелом затылочной кости. Также у ребенка диагностирована тупая травма живота, ушиб мягких тканей поясницы и ушибы других частей тела. Делом занялся Следственный комитет.