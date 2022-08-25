В Абакане школьника привязали к столбу пищевой пленкой

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Абакане подростки привязали своего одноклассника к столбу пищевой пленкой, видео было опубликовано в группе «Подслушано в Абакане» в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что инцидент произошел на территории местной школы № 5. На кадрах видно, как подростки пытаются отнять у сверстника ключи и бьют его палками. Позднее сам «пострадавший» написал в комментариях под видео, что это была шутка, и он себя хорошо чувствует.

Ребят, вы че фигней страдаете, со мной все хорошо, цел, здоров, просто не надо чета говорить, когда не знаете. Вы просто говна всякого написали и все, — заявил школьник.

Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего (часть 2 статьи 127 УК РФ). Подросткам грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Томской области двое мужчин, будучи в нетрезвом состоянии, незаконно лишили свободы жителя соседнего села. В гараже принадлежащего одному из них фермерского хозяйства они посадили его на цепь, которая была приварена к наковальне. Некоторое время спустя мужчине удалось освободиться, после он вернулся домой и пожаловался в полицию. В течение суток злоумышленников задержали.