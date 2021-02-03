В 15 курганских школах появились умные аппараты-охранники

https://static.news.ru/photo/5ac26ed2-6603-11eb-9251-96000091f725_660.jpg Фото: АНО «Общественное Телевидение России»

В 15 школах на территории Кургана установили умные аппараты-охранники. Приборы способны идентифицировать входящего в здание человека по лицу, а также измерять температуру тела и выдавать порцию антисептика.

Все учителя, ученики и сотрудники школы внесены в базу данных аппарата. Распознавание лица входящего происходит в то время, пока человек стоит перед экраном и дезинфицирует руки. В общем процедура занимает не более семи секунд.

В настоящий момент умные «охранники» проходят отладку. Поэтому у взрослых и детей есть время, чтобы научиться ими пользоваться. Пока что на входе в каждую школу рядом с прибором находится обычный живой охранник. Он выдаёт входящим бесконтактный термометр и антисептик.

Местные школьники уже оценили работу аппаратов. Они пообщались на эту тему с журналистами и рассказали, что приборы ускоряют работу проверяющих и сохраняют для самих учеников время, чтобы переодеться и пойти на урок. Дети заявили, что нововведение им понравилось.

Такие аппараты поступят во все школы Курганской области в течение месяца. Всего их закуплено около 400. Деньги на покупку выделили Министерство финансов и Министерство промышленности России, передаёт ОТР.

Как ранее писал NEWS.ru, систему государственного репетиторства, призванную помочь школьникам подготовиться к будущим экзаменам, предложили создать в России. С инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

Парламентарий направил письмо вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой, где отметил, что для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ ученики и их родители часто обращаются к услугам частных репетиторов.