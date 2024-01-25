В 11 детсадах Ростова-на-Дону выявили корь Посещение из-за кори ограничили в 11 детских садах Ростова-на-Дону

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посещение детей ограничили в 11 детских садах Ростова-на-Дону из-за роста заболеваемости кори, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области. Всего в регионе ограничительные меры ввели в 17 учреждениях.

На фоне роста заболеваемости кори в Ростове-на-Дону и Ростовской области, своевременно проводятся противоэпидемические мероприятия, которые являются обязательными. На сегодня в области введены вышеуказанные ограничения в 17 детских организованных коллективах, в том числе 11 в Ростове-на-Дону, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае регистрации хотя бы одного случая кори или при подозрении на нее в детских коллективах, вводятся ограничительные мероприятия. К посещению не допускаются на срок 21 день непривитые дети, не болевшие корью ранее.

Ранее на северо-востоке Москвы выявлена вспышка кори. Врачи выявили заболевшего в доме на улице Радужной. Жильцам дома рекомендовали сделать прививку в поликлинике или уточнить, есть ли у них иммунитет к заболеванию.

В конце декабря юридический факультет МГУ закрыли на карантин из-за вспышки кори. Мера также коснулась Высшей школы аудита, которая располагается в том же здании на Воробьевых горах. В вузе был определен круг контактных лиц, а также были приняты меры для недопущения распространения заболевания.