«Невежество и хамство»: узбекская диаспора осудила мем Баратова об СВО Узбекская диаспора назвала проявлением невежества мем Баратова об СВО

Фото: Социальные сети

Усман Баратов

Узбекские национально-культурные организации России осуждают риторику президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова, ранее опубликовавшего мем с упоминанием спецоперации, яиц и петухов, сообщили NEWS.ru представители диаспоры. Его риторику они назвали хамством и невежеством, добавив, что мнение Баратова не отражает позицию граждан с узбекской этнической принадлежностью. По словам представителей диаспоры, любая ирония в адрес российских военных является недопустимой.

Мы, руководители узбекских национально-культурных организаций России, решительно осуждаем провокационные поступки гражданина Баратова У. А. <...> Сегодня, когда наши воины героически сражаются с нацизмом, любая «ирония» в их сторону является недопустимой и преступной. Провокации Баратова — это невежество и хамство, переходящее все грани нравственности, благоразумия и закона, — говорится в сообщении.

Авторы заявления считают, что Баратов рискует дискредитировать национально-культурные организации и обесценить многолетний труд сотен тысяч человек. По их словам, российские этнические узбеки признают себя гражданами РФ, а принадлежность к российскому обществу всегда стоит на первом месте.

Сила многонационального народа России — в единстве. Сегодня особенно важно пресекать любые попытки нагнетания межэтнической напряженности. Наша общая ответственность — противостоять расколу общества по национальному и религиозному признакам, своевременно купировать все возможные угрозы межнациональному миру и согласию в российском обществе, — отметили представители организаций.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал разобраться с ситуацией вокруг Баратова. Глава Следкома поручил возбудить уголовное дело и предоставить ему доклад о ходе расследования.