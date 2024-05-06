Увольнение за «частые» походы в туалет стало предметом судебного дела Mash: петербурженку на работе уволили за «слишком частые» походы в туалет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 32-летнего старшего администратора медцентра Пушкинского района уволили за «слишком частые» походы туалет, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». В итоге женщина отсудила у бывшего начальника более полумиллиона рублей.

Отмечается, что изначально глава медучреждения был недоволен тем, что сотрудница отказывалась выполнять работу, которая не входила в ее обязанности согласно трудовому договору. В результате начальник стал штрафовать женщину за каждый поход в туалет.

Так продолжалось четыре раза, а на пятый трудовой договор был с ней расторгнут. Однако бывший администратор не стала мириться с этим и обратилась в суд. Она привела в качестве доказательств акты, которые составлял руководитель, когда она отлучалась в уборную.

В результате справедливость была восстановлена. Суд обязал главу медцентра выплатить экс-сотруднице 507 тысяч рублей.

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