Уволившийся учитель устроил вечеринку с учениками в Новосибирской области

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Учитель из новосибирского села, приехавший туда из Москвы преподавать историю, решил отметить свое увольнение вместе с учениками, сообщает «КП-Новосибирск». Дети рассказали, что на вечеринке они распивали алкогольные напитки, а педагог выдал им вейпы и презервативы. Одной из учениц в процессе стало плохо и ее матери пришлось отвезти ее в больницу. Полиция оштрафовала учителя на 1,5 тысячи рублей за спаивание подростков, при этом родители пообещали привлечь его к большей ответственности.

В Сети также появилось видео из дома учителя истории после вечеринки, на которой видны следы погрома: стекло душевой кабины разбито, сломаны двери, разбросаны вещи, у окон оторваны наличники, а на кровати лежат кошачьи экскременты. Снимавшая ролик девушка отметила, что в таком состоянии квартира находится после уборки — педагог успел спрятать мусор и презервативы с пола.

С пола тут презервативы и весь мусор он уже успел убрать, все остальное, видимо, это нормально, — сказала девушка.

Учителю истории из Москвы 25 лет — он приехал в новосибирское село по программе по программе «Учитель для России», но уволился после года работы. Выяснилось, что успеваемость детей за время его преподавания снизилась, так как педагог не следовал программе, а больше говорил со школьниками о жизни.

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