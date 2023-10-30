Уволившийся после скандала со стриптизом глава морга получил срок Суд в Петербурге осудил заведующего моргом за платные вскрытия

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор бывшему заведующему моргом СПб ГБУЗ «БСМЭ» Виктору Василенко за злоупотребление должностными полномочиями, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Судмедэксперту, бравшему взятки за срочные вскрытия, назначили наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно.

Как установило следствие, в 2019 году Василенко организовал в отделе незаконную практику «внеочередных» проведений вскрытия трупов и выдачу родственникам свидетельств о смерти. Он систематически получал от людей деньги за услуги, которые должны бесплатно оказываться населению. В общей сложности судмедэксперт заключил 24 тысячи подобных договоров, с помощью которых получил 3 млн рублей личного дохода. Василенко полностью признал вину.

В 2020 году Василенко уволился из БСМЭ после скандала со стриптизом в здании морга. К такому решению он пришел на фоне резонансной истории накануне Дня защитника Отечества, когда сотрудники учреждения устроили вечеринку в ординаторской с участием полуголых женщин.

Ранее в Новосибирске осудили бывшего главного детского психиатра по СФО Валентину Малышеву. Врача обвинили в растрате 10 млн рублей и приговорили к трем годам лишения свободы условно.