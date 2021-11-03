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Уволившихся в ЕАО медиков скорой заменят новыми бригадами

05:12, 06 ноября 2021
Уволившихся в ЕАО медиков скорой заменят новыми бригадами Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Новые бригады скорой сформируют в Облучье после массового увольнения медиков в ЕАО. Это будет сделано за счёт перераспределения действующих работников и дополнительного привлечения специалистов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

О планах по формированию новых бригад сообщил главный внештатный специалист по скорой помощи Минздрава Сергей Багненко. По его словам, люди в райцентре не останутся без медицинской помощи.

Восполнить недостающие бригады скорой медицинской помощи позволит перераспределение действующих работников и привлечение дополнительных специалистов, таким образом, новые бригады будут сформированы, — рассказал специалист.

Багненко особо отметил, что сейчас медики скорой работают в очень напряжённых условиях, испытывают колоссальные нагрузки и регулярно взаимодействуют с больными коронавирусом. Именно поэтому они обязательно должны быть привиты. Аргументы уволившегося коллектива о том, что у них уже есть иммунитет вследствие постоянного контакта с коронавирусными больными, несостоятельны, так как вирус всё время мутирует.

Ранее президент Национальной медицинской палаты (НМП) Леонид Рошаль счёл недопустимым отказ медработников от оказания помощи больным в знак протеста.

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