Уволенный за алкоголизм экс-полицейский убил невесту перед свадьбой В Гатчине мужчина убил невесту за несколько дней до свадьбы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Гатчине Ленинградской области 35-летний мужчина за несколько дней до свадьбы забил свою 43-летнюю невесту до смерти, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Мужчина сам сообщил в полицию, что сильно избил женщину и лег спать. Позже услышал ее хрипы и попытался привести в чувство, но пострадавшая перестала подавать признаки жизни.

Когда полицейские прибыли на место, женщина стояла на коленях, повиснув на бортиках. На ней было только нижнее белье. Сотрудники направили тело в морг для установления причин смерти.

По данным «Mash на Мойке», мужчина ранее сам работал в силовом ведомстве, но был уволен из-за алкогольной зависимости. Против подозреваемого завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 июня под Ростовом мужчина учинил расправу над женой. Тело женщины обнаружили в лесополосе. Установлено, что партнер избил ее, привязал к бамперу микроавтобуса «Газель», протащил до лесополосы по асфальту, а затем добил кувалдой. Подозреваемый задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью.