Уволенная за оскорбления ВС РФ заведующая детсадом подала иск о клевете Уволенная за оскорбления ВС РФ заведующая детсадом Шелар подала иск о клевете

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Бывшая заведующая детским садом «Ласточка» в Ставрополье Светлана Шелар подала иск о клевете, сообщает Telegram-канал Mash. Ранее она была уволена за оскорбительные высказывания в адрес Вооруженных сил России, негативное отношение к родственникам военных и глумление над смертью солдат.

По данным канала, Шелар подала иск о клевете против сестры погибшего участника специальной военной операции Ларисы Скрипиной, а также общественного деятеля Алексея Курочкина. Вместе с ней иск подал и ее муж Юрий Богданов, которого она взяла на работу вместо котельника, возившего гуманитарную помощь на фронт. Отмечается, что Курочкин уже отреагировал на иск. Он обратился к депутату Госдумы Александру Хинштейну с просьбой провести более тщательную проверку, чтобы выявить лиц, покрывавших бывшую заведующую детсадом.

Об инциденте в детском саду «Ласточка» стало известно 18 августа. Сообщалось, что сотрудница учреждения отпросилась с работы, чтобы съездить на похороны брата, погибшего в зоне СВО. Однако заведующая не отпустила ее, заявив, что погибший «заслужил это». Также утверждалось, что муж Шелар якобы терроризирует всю деревню и нередко выкрикивает националистические лозунги в состоянии опьянения. Позднее заведующая была уволена, ее деятельность проверяют сотрудники правоохранительных органов.