Увеличилось число жертв терактов в Дагестане Меликов: число погибших при нападении боевиков в Дагестане выросло до 22

Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru

Разрушенная постройка около Кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы в Махачкале после нападения террористов

Число погибших при терактах, которые произошли в Дагестане 23 июня, выросло и составляет 22 человека, рассказал глава республики Сергей Меликов на встрече с представителями институтов гражданского общества в Махачкале. По его словам, один силовик умер от ранений спустя день после трагедии. Трансляцию встречи ведет пресс-служба Меликова.

К большому сожалению, в результате совершенных терактов [в Дагестане] погибли 22 человека: 21 непосредственно в ходе террористических атак и один сотрудник полиции скончался на другой день от тяжелых ранений, — сказал глава региона.

Ранее Меликов рассказал, что споры вокруг Дагестана не утихли даже спустя неделю после терактов в Махачкале и Дербенте. В других регионах местных жителей по-прежнему обвиняют в радикализме и усматривают признаки террора в никабе, что не назвать иначе как травлей, указал он.

23 июня в Дербенте и Махачкале террористы совершили нападение на православные храмы, синагоги и пост ДПС. Изначально сообщалось, что жертвами атаки стали 21 человек, еще 46 пострадали. В Дагестане объявили трехдневный траур. По факту нападения Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям: террористический акт, незаконные хранение и хищение огнестрельного оружия.