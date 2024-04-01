Увеличилось число жертв столкновения поезда и автобуса под Ярославлем МЧС: восемь человек погибли при столкновении поезда и автобуса под Ярославлем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество погибших в результате столкновения скорого поезда и пассажирского автобуса в селе Берендеево Ярославской области увеличилось до восьми человек, сообщили в пресс-службе МЧС России. Согласно предварительным данным ведомства, все они находились в салоне автобуса.

Спасатели МЧС России работают на месте ДТП в Ярославской области. В селе Берендеево столкнулись рейсовый автобус и скорый поезд. Предварительно, погибли все восемь человек из автобуса, — заявили в министерстве.

Представители МЧС добавили, что на месте происшествия работают 24 специалиста, среди которых психологи ведомства. Кроме того, было привлечено семь единиц спецтехники.

Ранее глава Переславля-Залесского Дмитрий Зяблицкий сообщил, что при столкновении поезда с автобусом на регулируемом переезде в селе Берендеево погибли семь человек. На месте работают полицейские, медики и специалисты экстренных служб.

Позднее СМИ опубликовали первые кадры с места столкновения пассажирского автобуса и поезда в Ярославской области. На фотографиях можно заметить покореженный транспорт, который перевернулся в результате происшествия. По информации СМИ, травмы также получил машинист поезда.