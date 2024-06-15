Увеличилось число жертв на месте обрушения дома в Шебекино МЧС: на месте обрушения дома в Шебекино найдено четвертое тело

Фото: t.me/mchs_official/19381

На месте обрушения дома в Шебекино после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) найдено тело четвертого погибшего, сообщило МЧС России в официальном Telegram-канале. Ведомство уточнило, что разобрано 50% завалов.

В Шебекино найден еще один погибший. Более 50 процентов завалов разобрано. Вывезено порядка 250 кубометров строительного мусора, - говорится в публикации МЧС.

Ранее ведомство сообщало о двух погибших, мужчине и женщине. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о семи раненых. Четверо были госпитализированы, трое получили медицинскую помощь на месте и от наблюдения в стационаре отказались. Глава области уточнил, что, по предварительной информации, повреждено 20 квартир. Гладков добавил, что спасатели, полицейские и бойцы самообороны оцепили территорию.

Утром 14 июня в Белгородской области звучала сирена ракетной опасности. Ее слышали жители Белгорода и Белгородского района, а также Шебекинского городского округа и города Шебекино. Людей призвали спуститься в укрытия. Также ракетная опасность объявлялась в области в ночь на 14 июня. Гладков советовал гражданам укрыться в подвале и оставаться там до отбоя сигнала. Спустя несколько минут такой же сигнал прозвучал в Курской области.