Увеличилось число жертв ДТП в Благовещенске Минздрав: в Благовещенске умерли еще двое пострадавших в ДТП

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Двое пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Благовещенске умерли в больнице, сообщила в официальном Telegram-канале пресс-служба регионального Минздрава. Отмечается, что врачи сделали все возможное, но полученные травмы были очень тяжелыми. Ведомство выразило соболезнования родным и близким.

Двое пострадавших в аварии на улице Василенко — женщина 50 лет и подросток 15 лет — умерли в больнице, — говорится в публикации Минздрава Амурской области.

По данным ведомства, в реанимации в крайне тяжелом состоянии сейчас находятся мальчик 14 лет и женщина 32 лет. В отделение травматологии вскоре переведут мальчика 14 лет и девушку 19 лет, их состояние оценивается как тяжелое.

Ранее старший помощник руководителя СУ СК РФ по Амурской области Алексей Лубинский сообщил о задержании 59-летнего жителя областного центра на месте смертельного ДТП. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следком РФ информировал, что глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ДТП в Амурской области, в результате которого погибли и пострадали люди, в том числе дети.

Сбивший 10 человек пытался скрыться с места ДТП в Благовещенске, рассказывала очевидица происшествия Елизавета. По ее словам, несколько прохожих мужчин держали водителя силой, чтобы он не ушел.