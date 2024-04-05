Увеличилось число раненых после удара ВСУ по Горловке Приходько: число раненых после удара ВСУ по Горловке возросло до семи

Фото: t.me/Prikhodko1970

Семь мирных жителей ранены в Горловке в результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны Вооруженных сил Украины с начала суток, написал в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько. Он уточнил, что в жилом массиве «Комсомолец» из-за атаки украинских военных были ранены двое мирных жителей — женщина и мужчина.

Количество раненых увеличилось до семи человек, — сообщил глава городской администрации.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что расследует новый факт обстрела ВСУ территории Донецка. По данным ведомства, в результате атаки одна мирная жительница погибла, еще три женщины получили ранения. По данным СМИ, также в результате удара погиб один пенсионер.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил, что ВСУ обстреляли жилые дома и ресторан в Ворошиловском районе города. По словам главы администрации, украинские войска также атаковали Петровский и Киевский районы. Кулемзин призывал людей не выходить на улицу и оставаться в укрытиях.

До этого снаряд ВСУ разорвался у стены библиотеки имени Крупской в Ворошиловском районе Донецка. На опубликованном в Сети фото можно было увидеть воронку от удара, осколок ракеты и стену здания с выбитыми окнами. В представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что обстрел Донецка велся из РСЗО HIMARS.